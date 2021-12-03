Американские сенаторы поспорили, кого из них больше не любит Путин

Дискуссии в американском сенате относительно санкций против газопровода "Северный поток-2" привели к тому, что законодатели начали дискутировать, к кому из них испытывает бОльшую неприязнь президент России.

Республиканец Том Коттон заявил, что президент Джо Байден "потакает интересам" российского лидера. В качестве примера Коттон привёл ситуацию с санкциями против газопровода "Северный поток-2", сообщает РИА "Новости".

Сенатор-республиканец получил отпор от Джин Шахин, сенатора-демократа: "Между прочим, я обиделась, сенатор Коттон. Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! <…> Вам он не отказывал в визе. Так что не говорите мне, что я слишком мягкая в отношении России, ваши аргументы тут же развалятся".

Джин Шахин собиралась посетить Россию в составе делегации американских сенаторов в 2017 году. Однако тогда она не получила визу, поскольку оказалась в "чёрном списке", который был создан в ответ на американские санкции.

Джин Шахин является автором или соавтором нескольких антироссийских резолюций. Она также ратует за увеличение поставок оружия Украине. И постоянно обвиняет Россию в "злонамеренной деятельности".

Том Коттон также призывает увеличить поставки оружия на Украину. И призывает ввести санкции против "Северного потока-2".