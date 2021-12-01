Украинцы раскритиковали слишком дорогой наряд Тимошенко

Новый наряд экс-премьера Украины и лидера партии "Родина" Юлии Тимошенко вызвал бурные обсуждения в сети.

Тимошенко выбрала довольно эффектный наряд для похода в Верховную Раду. Её запечатлел корреспондент украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов. Снимками политика он поделился у себя на странице в Facebook. Однако не все смогли оценить новый образ Тимошенко.

Основная претензия читателей заключалась в том, что костюм выглядит слишком дорого. Например, один из пользователей написал, что на Украине бедные люди, но богатые политики. Также в комментариях отмечали, что наряд неуместен для похода в Раду, поскольку это не званный ужин. Некоторые наряд все же оценили, но добавили, что он куплен на "украденные деньги".

Ранее народный депутат Юлия Тимошенко заявила, что чиновники искусственно создали энергетический кризис на Украине. По её словам, украинские политики виноваты в том, что не закачали вовремя газ в хранилища и не обеспечили государство углём.

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