Тимошенко: энергетический кризис на Украине искусственно создали чиновники

Чиновники искусственно создали энергетический кризис на Украине. Об этом заявила экс-премьер страны, народный депутат Юлия Тимошенко.

По её словам, украинские политики виноваты в том, что не закачали вовремя газ в хранилища и не обеспечили государство углём.

Она потребовала назвать конкретные имена чиновников, которые поставили Украину в сложное положение перед началом холодного сезона. Как отмечает Тимошенко, теперь страна вынуждена просить помощи у Белоруссии.

"Если только будет минус 10 градусов и ниже, вот тут начнутся серьёзные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан", — объявила нардеп в эфире канала "Украина 24".

Она также напомнила, что в стране есть природные газохранилища на 38 миллиардов кубических метров. По её мнению, энергетического кризиса на Украине в принципе не может быть.

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