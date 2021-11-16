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Автор Ирина Гусакова

Цены на газ в Европе выросли после приостановки процесса сертификации "СП-2"

Экономика

Цены на газ в Европе резко выросли во вторник после того, как Германия подтвердила, что приостановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". В заявлении регулятора энергетического рынка Германии говорится, что он не может сертифицировать Nord Stream 2 в качестве независимого оператора, поскольку компания базируется в Швейцарии, а не в Германии.

"После тщательного изучения документации [регулирующий орган] пришел к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом", — говорится в сообщении.

Северный поток-2 завершён

В Европе усугубился энергетический кризис

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 10%, что усугубило проблемы компаний и домохозяйств, которые уже столкнулись с огромными счетами. Ведущие энергокомпании предупреждают о риске массовых отключений электроэнергии в Европе в случае более холодной, чем в среднем, зимы, пишет CNN.

Решение Германии было принято в период роста напряженности между ЕС и Россией из-за Украины и миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей.

Европейский союз получает около 40% природного газа из России. "Северный поток — 2", который обходит Украину и соединяет Россию напрямую с Германией, был завершен в сентябре, несмотря на многолетнее противодействие со стороны стран, включая США, которые предупреждали об усилении влияния Москвы в Европе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что Европейский союз стоит перед "выбором"- поддержать Украину или одобрить "Северный поток-2".

"Мы надеемся, что наши [европейские] друзья осознают, что скоро предстоит выбор, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности", — сказал Джонсон во время выступления в Лондоне.

Бабенхаузен,Германия

Европу ждут веерные отключения

В этом году цены на газ резко выросли в Европе.

"Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не храним его на зимний период", — заявил Джереми Вейр, генеральный директор Trafigura, на конференции, организованной Financial Times.

"Таким образом, существует реальная опасность, что … если у нас будет холодная зима, в Европе могут начаться веерные отключения электроэнергии".

А Украина всё поёт песню о "проделках" "Газпрома"

Регулирующий орган Германии заявил, что будет создана отдельная дочерняя компания "Газпрома", которая станет владельцем и оператором немецкого участка. После того, как будет завершена передача основных активов "дочке" Nord Stream 2 AG, сертификация "СП-2" возобновится, после чего регулятор направит проект решения в Европейскую комиссию для оценки.

Украина приветствовала решение Германии приостановить процесс утверждения. При этом призвала Запад не поддаваться на "уловки Газпрома", намекая на создание немецкой дочерней компании.

"Это издевательство над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства о сертификации газопроводов", — заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

В частности, Украина призывает правительство США ввести санкции в отношении оператора "СП-2", вновь указывая на то, что Россия использует газ в качестве оружия.

И причины такого злословия со стороны Витренко тоже понятны, еще в понедельник глава "Нафтогаза" напомнил, что Украина будет ежегодно терять около $2 млрд после запуска газопровода. Шкурный интерес Украины понятен, но теперь Европе предстоит сделать выбор.

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Темы украина газпром германия борис джонсон северный поток-2
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