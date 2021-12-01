Как США будут реагировать на российскую агрессию, рассказал Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции 1 декабря рассказал, как США будут действовать в случае агрессии России.

По его словам, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, США введут против неё абсолютно новые и серьёзные экономические санкции.

Как сообщает Strana.news, также Блинкен пообещал, что проведёт разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и попросит его отвести войска от российско-украинской границы.

"Мы призываем Россию следовать этому пути. Отвести военных от границы. Восстановить прекращение огня, которое было установлено в июле 2020 года. Остановить дестабилизирующие и провокационные действия. Я поделюсь этим с министром Лавровым завтра", — пообещал Блинкен.

Он добавил, что если Россия решит напасть на Украину, НАТО также стянет войска на восточный фронт.

По словам госсекретаря США, Россия распространяет фейковую информацию для маскировки своим военных планов. Он снова обвинил Россию в агрессивных планах по отношению к Украине.

"Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что РФ составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", — поделился опасениями Блинкен.

Он добавил, что Россия и в 2014 году выставила Украину агрессором, дезинформируя всех вокруг, а сама под таким прикрытием проводила свои военные акции.

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