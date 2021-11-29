Байден пообещал сражаться с "омикрон"-штаммом коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что рано или поздно новый "омикрон"-штамм коронавируса будет занесён в Соединённые Штаты, однако не стоит по этому поводу впадать в панику.

Американский лидер назвал практически неизбежным сценарий, при котором новый вариант COVID-19 попадёт в США.

По словам Байдена, новый штамм вызывает озабоченность, но не панику, поскольку в США "лучшие в мире вакцины, лекарства и ученые".

"Мы будем сражаться с этим вирусом научными методами и делать это быстро, а не впадать в хаос и беспорядок", — сказал президент в телевизионном обращении к нации. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что пока нет необходимости вводить локдаун и новые транспортные ограничения из-за "омикрон"-штамма.

Ранее США ограничили авиасообщение с восемью южноафриканскими странами, в которых был выявлен новый вариант коронавируса.

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