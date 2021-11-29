В Испании и в Швеции выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

В службе микробиологии больницы Грегорио Мараньона в Мадриде заявили о первом заражённом новым штаммом коронавируса в стране, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о путешественнике из ЮАР. Также в службе отметили, что на данный момент пациент чувствует себя хорошо.

Помимо этого, о первом случае заражения штаммом "омикрон" рассказали в Швеции. Заболевший также недавно прибыл из Южной Африки. В Министерстве здравоохранения Швеции отметили, что ведомство внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации с новым штаммом в стране.

Ранее первых заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Австрии и Финляндии.

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