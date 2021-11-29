МИД Германии выступил против санкций против "Северного потока-2"

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Германия ведёт конструктивный диалог с Вашингтоном по "Северному потоку-2" и выступает против введения санкций против европейских компаний, связанных с реализацией проекта.

Ранее издание Axios со ссылкой на документы сообщило, что власти Германии призвали конгресс США отказаться от введения санкций против "Северного потока-2", поскольку это может причинить ущерб трансатлантическому единству и ослабить "доверие к правительству США”. Берлин убеждён, что газопровод не угрожает энергобезопасности Украины, пока через её территорию поставляется "голубое топливо".

"Мы принципиально отвергаем использование санкций против союзников", — цитирует Бургера РИА Новости.

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