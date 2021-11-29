Часть переписки Бундестага и Белого дома по "Северному потоку-2" слита в СМИ

Берлин в частном порядке призвал Вашингтон отказаться от идеи введения санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Axios со ссылкой на полученный "от источника" конфиденциальный документ.

"Односторонние действия Конгресса США по проекту серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России, — говорится в документе, используемом в закрытых дискуссиях между правительствами, который, по данным издания, был отправлен из Бундестага в Вашингтон.

Правительство Германии утверждает, что "Северный поток — 2” в его нынешнем состоянии "не представляет угрозы" энергетической безопасности Украины. Напомним, именно эта "озабоченность", как утверждают в Белом доме, является основанием для американских санкций. Берлин также заявил, что санкции США ударят по союзникам США в Европе, а именно по Германии, что ослабит "доверие к правительству США” и "поставит под угрозу достижения” двух стран, достигнутые 21 июля в согласовании Совместного заявления о поддержке Украины.

Документ, по-видимому, должен был убедить Вашингтон в том, что скоординированные усилия США и Германии будут более эффективным средством сдерживания любых потенциально враждебных действий, которые может предпринять Москва, а также в том, что Россия "в настоящее время выполняет все обязательства по поставкам” и ее нельзя обвинять в резком росте цен на энергоносители.

Берлин также утверждает, что "Северный поток-2” не "смягчил” его позицию в отношении России, и изложил ряд мер, которые он готов принять, "если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия". Список включает в себя ряд шагов, начиная от "решительных публичных заявлений” до приостановки двусторонних политических встреч с Москвой и новых экономических санкций, а также "поддержки” "жертв использования Россией энергии в качестве оружия”.

В указанном документе Бундестаг также информирует Белый дом о процессе сертификации проекта трубопровода, указывая, что окончательное утверждение ожидается не ранее, чем в период с июля по сентябрь 2022 года.

Неизвестно, прислушались ли в Вашингтоне к аргументам партнёров из ФРГ или просто так совпало, но в субботу американские СМИ сообщили, что администрация президента Джо Байдена выступает против новой серии санкций в отношении СП-2, которая в настоящее время проходит через Конгресс. Если они будут приняты, они могут ударить по компаниям, участвующим в процессе тестирования и сертификации проекта.

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