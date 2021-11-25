Опрос Гарварда: большинство американцев вовсе не толерантны к трансгендерам

62% американцев, опрошенных специалистами Гарвардского университета, считают, что люди не должны иметь возможность выбирать для себя пол. И только 28% заявили, что существует "более двух полов”.

В опросе Гарвардского центра американских политических исследований (CAPS) и Harris Insights and Analytics 1576 человек отвечали на один вопрос:

"Как вы думаете, люди должны иметь возможность выбирать свой пол или они должны прожить жизнь теми, кем родились?"

В опубликованном журналом Decision отчёте отмечено, что ещё в 2019 году респонденты в вопросах гендерной идентичности разделялись 50 Х 50.

Тони Перкинс, президент Совета по семейным исследованиям, сказал, что результаты опроса достаточно красноречивы.

"Американцы сыты по горло ЛГБТ-экстремизмом, — сказал Перкинс. — Это везде: в наших продуктовых магазинах, наших телевизорах, наших школах, даже в наших развлечениях. Люди даже не могут купить шоколадный батончик без того, чтобы их не огрели по голове сообщением о том, что совершенно нормально выбирать свою собственную реальность. Солидное большинство населения страны отвергает гендерный экстремизм. Это существенный сдвиг в пользу биологической правды!”

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