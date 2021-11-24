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В Словакии с 25 ноября вводят режим ЧС

Мир

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в стране с 25 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации на 90 дней. Он также отметил, что режим ЧС объявлен параллельно с двухнедельным локдауном.

"Режим ЧС вводится с полуночи на четверг, 25 ноября, и будет действовать максимально 90 дней. Через 10 дней наше правительство снова рассмотрит ситуацию и, возможно, ослабит некоторые противоэпидемические меры, но это послабление коснется только вакцинированных или переболевших коронавирусом", — цитирует Хегера РИА Новости.

Ранее Австрия ввела локдаун для непривитых от коронавируса. Таким образом, непривитые не смогут выходить на улицу, кроме как за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку.

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