Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что с 15 ноября в стране вводится локдаун для лиц, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели.

"Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", - сказал Шалленберг, слова которого приводит ТАСС.

Таким образом, непривитые не смогут выходить на улицу, кроме как за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку.

Канцлер добавил, что непривитые также не смогут посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и т.п.

Ранее сообщалось, что Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией 9 ноября. Об этом РИА "Новости" сообщил министр иностранных дел республики Михаэль Линхарт. Для въезда в эту страну нужно будет предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса, одобренных в Евросоюзе или Всемирной организации здравоохранения.

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