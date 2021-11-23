В Латвии заявили об отсутствии смертей из-за вакцинации от COVID-19

Государственное агентство лекарств Латвии заявило об отсутствии в стране летальных исходов из-за вакцинации от COVID-19.

Как пишет argumenti.ru, в Латвии из 2683 заявлений о возможных побочных эффектах после вакцинации, 601 было зарегистрированно как существенное.

При этом Госагентство лекарств пришло к выводу, что случаи миокардита, анафилактического шока, тромбоцитопении могут быть связаны с вакцинацией.

Ранее латвийские власти объявили о вводе полного локдауна и комендантского часа почти на три недели. По сообщению Минздрава страны, соблюдать ограничения должны будут все, вне зависимости от того, привит человек или нет. Локдаун планируют ввести уже с 21 октября. Так, гражданам будет запрещено выходить из дома с 8.00 вечера до 5.00 утра. Закроются все общественные места, кроме продовольственных магазинов. Часть сотрудников перейдёт на удалённый формат работы. Посещать школу смогут только ученики младших классов.

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