Политолог Козюлин: ядерное оружие США могут разместить в Польше

Из всех стран Восточной Европы наибольшие шансы "заполучить" американское ядерное оружие у Польши, заявил эксперт клуба "Валдай" и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

По словам политолога, лидировать в выборе будут те государства, где более "антироссийские" настроения.

"Это важно, поскольку какая-то часть населения не захочет жить под прицелом ракет из России, возможны протесты, демарши в парламенте и правительстве", — пояснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".

Однако одним "антироссийским настроением" сыт не будешь. Вероятнее всего, страна, где разместят оружие США, должна быть в состоянии оплатить строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить безопасность.

"Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям", — резюмировал Козюлин.

Ранее премьер-министр Польши обвинил российский "Газпром" в инфляции, которая накрыла европейские страны. В октябре средняя годовая инфляция в Евросоюзе выросла до 4,1% — это рекордный уровень с 2008 года.

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