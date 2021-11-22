Премьер Польши обвинил "Газпром" и СП-2 в инфляции в Европе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил компанию "Газпром", газопровод "Северный поток-2" и Россию в инфляции, с которой столкнулись все европейские страны.

По словам премьера, цены в Европе растут рекордными темпами за последние 20-30 лет из-за удорожания топлива.

"А за высокие цены энергоносителей отвечают "Газпром" и Россия. Отвечает "Северный поток-2", отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали "Северный поток-2", а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в рамках президента Путина", — цитирует Моравецкого РИА Новости.

В октябре средняя годовая инфляция в Евросоюзе выросла до 4,1% — это рекордный уровень с 2008 года.

В конце лета — начале осени в Европе резко выросли цены на газ. Если в августе фьючерсы продавались за 515 долларов за тысячу кубометров, но в начале октября стоимость "голубого топлива" установила исторический рекорд, преодолев отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. Эксперты объясняли ситуацию ограниченным предложением, высоким спросом на СПГ в Азии и политикой ЕС по отказу от горючего топлива и переходу на возобновляемые источники энергии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.