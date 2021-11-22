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Глава Минобороны Украины: Путин играет в шахматы с Западом

Мир

Новый глава Минобороны Украины в интервью газете Washington Post заявил, что сообщения о маневрах российских войск на границе его страны "вызывают тревогу", поскольку "Москва пытается оценить реакцию Украины и Запада в целом".

Глава Минобороны Украины: Путин играет в шахматы с Западом

По его словам, Владимир Путин

"проверяет единство Европейского Союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии”.

Алексей Резников назвал предполагаемую военную активность частью "шахматной игры”, которую Путин ведет с Западом.

Напомним, в настоящее время Резников находится в Вашингтоне, где впервые после назначения министром обороны встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. И сразу попросил о помощи — усилить противовоздушную и противоракетную оборону Незалежной.

В интервью американскому таблоиду украинский министр утверждает, что Украина "в неведении относительно планов России в регионе, потому что Путин сам не принял решения о том, следует ли пересечь украинскую границу и сжечь мосты”.

Не дотянув немного до прямого обвинения Москвы в подготовке к войне, Резников утверждал, что российский президент "пытается развить этот страх в сердцах людей”.

"Я надеюсь, что он еще не принял своего решения по этому вопросу”, — сказал военный чиновник.

Напомним, за последние несколько лет Киев неоднократно ссылался на предполагаемую угрозу со стороны России в качестве предлога для требования дополнительной военной помощи со стороны Запада. Недавние сообщения в американских СМИ о том, что Россия собирает войска на границе, подлили масла в огонь.

 

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