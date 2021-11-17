В Пекине открыли российско-китайский центр космической погоды

В Пекине открыли Центр космической погоды российско-китайского консорциума. Он будет курироваться управлением Метеорологического управления Китая, Главного управления гражданской авиации КНР и Росгидрометом.

Основной задачей центра станет ускорение метеорологических услуг для международной гражданской авиации.

"Сотрудничество с Россией в международных делах и выполнении международных обязанностей позволит Китаю усилить его влияние в сфере мониторинга космической погоды для нужд авиации", — цитирует ТАСС заместителя главы Метеорологического управления Китая Юй Жуцуна.

Кроме прочего, центр позволит более быстро и точно обмениваться "погодными" данными, сверять прогнозы и интегрировать продукцию в рабочий процесс.

Заявку на создание совместного центра Россия и Китай подали ещё три года назад. В 2020 году её одобрили в Международной организации гражданской авиации. Таким образом, китайско-российский консорциум стал четвёртым из крупнейшим в мире.

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