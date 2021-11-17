Байден рассказал, кто войдёт в состав делегации от США на Олимпиаде в Пекине

Президент США Джо Байден вызвал недоумение у журналистов пула Белого дома на вопрос о составе американской делегации на Олимпиаде в Китае.

Как сообщают СМИ, приближённые к администрации президента, Байден не стал перечислять, кто поедет в Пекин от США.

"Я — делегация", — цитирует Байдена РИА Новости.

Американские журналисты так и не поняли, поедет лидер нации один на открытие олимпийских игр или никто не поедет вовсе.

Ранее власти США заявили, что намерены устроить "дипломатический бойкот" Китаю и игнорировать приглашения на спортивное мероприятие, которое пройдёт в феврале следующего года. Бойкот Олимпиады в Пекине станет ответом на нарушения прав человека, в которых Белый дом обвиняет властей КНР. При этом "игнор" официальных представителей Америки не повлияет на участие в Олимпийских играх спортсменов США.

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