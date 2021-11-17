Австрийский писатель: в кризисе мигрантов виновата только политика НАТО

Австрийский писатель и издатель Ханнес Хофбауэр прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе.

В интервью RT он заявил, что причиной происходящего является политика, проводимая США и НАТО в отношении арабских и мусульманских стран с начала 1990-х годов.

Хофбауэр считает, что именно военные кампании США и НАТО в таких странах, как Ирак, Афганистан и Сирия, вынудили людей покинуть свои родные страны.

"Войны в первую очередь заставляют людей становиться беженцами", — подчеркнул он.

Что касается санкций ЕС в отношении авиакомпаний, летающих в Белоруссию, то они существовали и раньше, напомнил Хофбауэр. Их вводили в 2013 году, после инцидента с самолетом президента Боливии Эво Моралеса, и летом 2021-го, когда Минск аварийно посадил борт с Протасевичем.

Австрийский писатель уверен, что новые санкции против Белоруссии не улучшат ситуацию. Он сказал, что сначала необходимо найти диалог и попытаться решить вопрос о беженцах мирным путем.

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