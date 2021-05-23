Самолет с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше

Самолет авиакомпании Ryanair*, выполнявший рейс по маршруту Афины-Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске. Причина — информация о том, что он якобы заминирован.

Но очень скоро выяснилось, что на борту самолета находился Роман Протасевич — бывший главный редактор и один из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. В аэропорту Минска его задержали.

Как развивались события

Согласно информации пресс-службы аэропорта Минска, пилоты сообщили о минировании, после чего самолет развернулся в сторону столицы Белоруссии. При этом он находился всего в десяти минутах полета от аэропорта Вильнюса, хотя и в белорусском воздушном пространстве. Самолет успешно приземлился, информация о минировании не подтвердилась. На борту самолета находились 123 пассажира, которые были отправлены на досмотр.

Позднее в авиакомпании заявили, что об угрозе на борту экипажу самолета Ryanair сообщила белорусская диспетчерская служба.

По данным Минобороны Белоруссии, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29.

Практически сразу же стало известно, что в самолете находился Роман Протасевич, один из основателей телеграм-канала NEXTA. В Белоруссии этот телеграм-канала и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателей Степана Путило и Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни.

В феврале этого года власти Белоруссии направили в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича.

После задержания Протасевича появилась информация, что ему грозит смертная казнь. Но это не так, Роману Протасевичу по вменяемым статьям УК грозит длительный срок заключения, до 15 лет.

Практически сразу же была выдвинута версия, что это спецоперация властей Белоруссии. Якобы Минску было известно, что Протасевич собирается вылететь этим рейсом из Афин (в Греции он находился в отпуске).

Что будет дальше

Спецоперация или нет, но резонанс от этой истории будет явно большой. В окружении Светланы Тихановской уже заявили, что будут требовать новых санкций против белорусских властей. И среди таковых называют ограничения или вовсе запрет на полеты белорусских авиакомпаний в другие страны.

На произошедшее уже отреагировали власти Литвы, Польши, Австрии, Германии, которые потребовали от Минска объяснений и немедленного освобождения Протасевича. Глава МИД Франции призвал европейские страны к решительному и единому ответу на посадку самолета Ryanair в Минске.

Об озабоченности произошедшем заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, который назвал инцидент "неприемлемым". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что уже попросил главу Евросовета обсудить немедленные санкции против Белоруссии.

Можно предполагать, что в Минске проигнорируют требования освободить Романа Протасевича. И вполне вероятно, что тема Белоруссии, отошедшая было в последние месяцы на второй план, вновь на некоторое время станет одной из основных.

Попытки представить произошедшее как нечто беспрецедентное не имеют оснований. В 2004 году, например, в США был принудительно посажен самолет, на борту которого находился российский сенатор Андрей Вавилов. Собственно, посажен он был для того, чтобы ФБР могло допросить Вавилова.

В 2013 году в аэропорту Вены совершил незапланированную посадку самолет президента Боливии Эво Моралеса, который возвращался из России. Тогда ему запретили пролет через свое воздушное пространство Франция и Португалия. Якобы были подозрения, что на борту самолета мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Его там не было, но на борт самолета поднимались сотрудники австрийских спецслужб, а президента Боливии попросту выставили из самолета. И ничего, никаких расследований и заявлений о "беспрецедентности" произошедшего от властей Евросоюза…

В общем, таких примеров достаточно много. Так что про "уникальность" произошедшего в Белоруссии говорить не стоит. Что, конечно, не снимает вопроса о правомерности произошедшего с юридической точки зрения. Так или иначе, в ближайшее время следует ожидать целой серии заявлений со стороны европейских государств и США. И, вполне очевидно, каких-то действий. Вопрос только, насколько жесткими будут санкции против Белоруссии.

* Фото архивное