Минюст Грузии: за состоянием Саакашвили с кровавой рвотой следят врачи

Власти Грузии опровергли заявление украинского омбудсмена о том, что к Михаилу Саакашвили не пускают врачей. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, к политику открыт доступ для медперсонала и за состоянием заключённого тщательно следят.

Как отметил Брегадзе, медицинский контроль осуществляется с момента заключения Саакашвили под стражу и на протяжении всей голодовки.

"Есть полная инфраструктура, чтобы государство могло обеспечить контроль за состоянием здоровья голодающего заключённого, а также реабилитацию в постголодный период. Кроме того, пенитенциарная служба пригласила дополнительные бригады врачей для постоянного наблюдения за здоровьем Саакашвили", — цитирует министра РИА Новости.

Министр юстиции подчеркнул, что во избежание "инсинуаций" в отношении грузинского правительства, группа врачей будет ежедневно сообщать о состоянии экс-президента общественности.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой. По её словам, в минувший понедельник у Саакашвили открылась кровавая рвота, но к политику не пришли врачи.

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