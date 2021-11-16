"Будем голодать с Мишико": грузинские политики поддержали Саакашвили

Девять оппозиционных политиков в парламенте Грузии объявили голодовку. Они требуют перевести Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую больницу.

Сообщается, что все депутаты, "севшие на политическую диету", представляют основанную Саакашвили партию "Единое национальное движение". Они объявили, что будут бастовать в знак солидарности со своим бывшим лидером, который, как утверждают сторонники, уже более месяца отказывается от пищи.

"Возмутителен тот факт, что третий президент Грузии объявляет голодовку в знак протеста против политически мотивированного тюремного заключения. Он голодает в течение 45 дней и не получает адекватных медицинских услуг", — заявил депутат от "Единого национального движения" Давид Киркитадзе, потребовав, чтобы Саакашвили доставили в больницу "за пределами тюрьмы".

К слову, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ранее заявил, что Саакашвили "не так уж и голодает" — он ест кашу и продолжает принимать лекарства.

Акция, объявленная сторонниками экс-президента, стала продолжением массовых протестов в грузинской столице, во время которых толпа перекрыла центральные улицы Тбилиси.

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