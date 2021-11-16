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Омбудсмен Украины: у Саакашвили началась кровавая рвота, но его не лечат

Мир

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что со вчерашнего дня самочувствие Михаила Саакашвили сильно ухудшилось. У политика открылась кровавая рвота, но к нему так и не пускают врачей.

Омбудсмен Украины: у Саакашвили началась кровавая рвота, но его не лечат

Как отметила Денисова, о состоянии Саакашвили сразу же сообщили грузинским властям. Но те, пока, не отправили к заключённому ни профильного врача, ни терапевта.

"У него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур", — написала омбудсмен в своём Telegram-канале.

Денисова подчеркнула, что будет добиваться личного посещения экс-лидера Грузии, чтобы проверить, как соблюдают его права. Но уточнила, что пока Минюст страны не дал разрешение на визит, но и не отказал омбудсмену.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление двух оппозиционных депутатов. Парламентарии решили поддержать Саакашвили и тоже объявили голодовку. Они требуют перевести экс-президента из тюрьмы в гражданскую больницу.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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