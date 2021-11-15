ЕС может ввести санкции против чиновников и аэропорта Минска

Совет ЕС проведет 15 ноября заседание по вопросу миграционного кризиса в Белоруссии. Предполагается, что Евросоюз введет санкции против аэропорта Минска и гостиницы, названной в честь столицы страны. Предполагается, что мигранты, перед тем, как попасть на границу с Польшей, проживают в этом отеле. Про аэропорт европейские чиновники отмечают, что ввести санкции быстро будет сложно из-за юридических тонкостей.

Как сообщает ТАСС также в "чёрный список" внесут чиновников, которые, по мнению Евросоюза, причастны к потоку переселенцев на границе. Но их фамилии будут долго согласовывать.

Под ограничительные меры может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines. Этот перевозчик прекратил рейсы в Минск ещё 13 ноября.

Санкции против физических и юридических лиц предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку банковских счетов в европейских странах.

Ранее Лидер США Джо Байден обратился к Белоруссии и России из-за миграционного кризиса на границе.

11 ноября Евросоюз отказался от санкций в отношении "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса в Белоруссии.

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