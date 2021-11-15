Чехия собирается помочь Польше решить конфликт на границе: "ужасная ситуация"

Власти Чехи гарантировали свою помощь Польше в решение приграничного конфликта с беженцами. Как заявил глава МИД республики Якуб Кулганек, он обсудил этот вопрос по телефону с руководителем польской дипломатии Збигневом Рау.

В том числе разговор коснулся и усиления границы со стороны Польши чешскими военными.

"Обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил поддержку Польше и подтвердил нашу готовность оказать нашу помощь в случае необходимости", — написал Кулганек в Twitter.

Многие депутаты уже предлагали направить чешских военных в зону миграционного конфликта, глава МИД заявил, что он обсуждал такой сценарий развития событий с Варшавой, но пока Польша не нуждается в "подкреплении".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе разговора с Рау он подчеркнул, что Александр Лукашенко "цинично использует" мигрантов в своих политических целях и Белоруссия "своим режимом" угрожает безопасности Европы.

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