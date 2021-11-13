Байден обратился к Белоруссии и России из-за миграционного кризиса на границе

Лидер США Джо Байден заявил, что связывался с представительством России и Белоруссии из-за "обеспокоенности" происходящим на белорусско-польской границе.

Как подчеркнул президент Америки, Белый дом считает миграционный конфликт "проблемой".

"Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии. Мы считаем, что это проблема", — цитирует Джо Байдена ТАСС.

Как отметил лидер нации, он "донёс" свою обеспокоенность до Москвы и Минска. Что ответили стороны, Байден не уточнил.

Ранее Pravda.Ru писала о намерении белорусских властей "жёстко" ответить на санкции Евросоюза. Как заявил глава МИД страны Владимир Макей, страны Европы не имеют права "давить" на принятие решений по пограничному конфликту и что введение штрафов по этому поводу "абсолютно недопустимо".

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