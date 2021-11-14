Американский конгрессмен признался в наличии военных США у границ РФ

Американский конгрессмен Майк Тернер заявил, что на территории Украины размещены военнослужащие армии США.

"На Украине уже есть наши военные", — сказал он в беседе с телеканалом Fox News.

По словам Тернера, США должны продолжать предоставлять Украине разведданные и летальное оружие. Это "стратегически важно" для Вашингтона, подчеркнул он.

Ранее газета The Mirror сообщила, что Великобритания отобрала 600 военнослужащих для отправки на Украину в случае "вторжения" России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что в Вашингтоне обеспокоены перемещением российских войск рядом с границей Украины, и обвинил Россию в провокационных действиях. В Кремле отвергли предположения Запада о подготовки нападения на Украину и сообщили об активизацию деятельности НАТО в регионе.

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