Американский конгрессмен Майк Тернер заявил, что на территории Украины размещены военнослужащие армии США.
"На Украине уже есть наши военные", — сказал он в беседе с телеканалом Fox News.
По словам Тернера, США должны продолжать предоставлять Украине разведданные и летальное оружие. Это "стратегически важно" для Вашингтона, подчеркнул он.
Ранее газета The Mirror сообщила, что Великобритания отобрала 600 военнослужащих для отправки на Украину в случае "вторжения" России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что в Вашингтоне обеспокоены перемещением российских войск рядом с границей Украины, и обвинил Россию в провокационных действиях. В Кремле отвергли предположения Запада о подготовки нападения на Украину и сообщили об активизацию деятельности НАТО в регионе.
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