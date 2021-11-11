В Министерстве обороны России заявили, что в Черноморском регионе наблюдают повышение военной активности США и их союзников по НАТО.
Как сообщает MK.RU, там стали замечать больше военных кораблей и самолётов.
Радиолокационные средства ракетных войск ВКС России за сутки обнаружили четыре разведывательных самолета НАТО.
Pravda.ru сообщала, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев 5-го ноября заявил о неспокойной обстановке в Чёрном море.
А 6 ноября конгрессмены-республиканцы США Майк Роджерс и Майк Тернер обратились к президенту страны Джозефу Байдену с призывом усилить американское военное присутствие в Чёрном море с целью защитить Украину.
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