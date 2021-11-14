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Резников: Украина ускорит строительство военно-морской базы в Азовском море

Мир

Украина ускорит строительство военно-морской базы в порту Бердянск, чтобы предотвратить "попытку Москвы взять под контроль Азовское море".

Резников: Украина ускорит строительство военно-морской базы в Азовском море

Новоназначенный министр обороны Украины объявил о новых планах после поездки в Бердянск.

"Для Украины жизненно важно укрепить свои военно-морские силы. Будут даны соответствующие указания по ускорению строительства военно-морской базы, чтобы Москва не могла контролировать Керченский пролив, который обеспечивает проход из Черного моря в Азовское, где расположены два крупных украинских порта- Бердянск и Мариуполь", — сказал Алексей Резников, подчеркнув в очередной раз, что "действия России в Азовском и Черном морях усилили риски для безопасности и создали системные угрозы судоходству".

Напомним, Украина объявила о планах построить базу в Бердянске в 2018 году после потери своих военных баз на Крымском полуострове, который "ушёл" в состав России, обвиняя Москву в желании "оккупировать ещё и Азовское море".

Россия ранее опровергала утверждения о том, что она хочет взять под контроль Азовское море.

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Украина предлагает взорвать Азовское море
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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