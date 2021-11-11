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Светлана Тихановская дала совет Кремлю

Мир

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская активно комментирует происходящий кризис с мигрантами на белорусско-польской границе.

Светлана Тихановская дала совет Кремлю

Несколько дней назад Светлане Тихановской позвонил президент Польши Анджей Дуда. И, как было сказано позднее в её Telegram-канале, "Анджей Дуда поблагодарил Светлану Тихановскую за поддержку и чёткую позицию в отношении кризиса на границе".

А в интервью Deutsche Welle Тихановская объявила, что беженцы на границе — "это такие же заложники этого режима, как и белорусы внутри страны".

"Нелегальная эмиграция организована для того, чтобы вынудить Запад разговаривать с нелегитимным режимом. Это с одной стороны. А с другой, — таким образом режим старается сдвинуть фокус внимания с проблем Беларуси на проблему миграционного кризиса. А кроме того, режим Лукашенко пытается тем самым внести раскол в ряды стран Европейского Союза", — заявила Тихановская.

По её словам, сейчас она находится в Берлине. И видит, что "демократические страны не готовы уступать свои позиции, что у них чёткое и принципиальное понимание ситуации, и никто обсуждать эту тему с нелегитимным режимом не будет". Кроме того, Светлана Тихановская дала совет российским властям, как им вести себя в данной ситуации:

"…как минимум, не поддерживать режим финансово, дипломатически, политически, дав тем самым понять, что не будет участвовать в этом кризисе, что это проблема самого режима, которую следует решать путём глобальных изменений в нашей стране. Через новые выборы".

Вряд ли, конечно, в Москве обратят внимание на мнение Светланы Тихановской. Не говоря уж о Минске. Как-либо повлиять на ситуацию объявленная на Западе лидером белорусской оппозиции Тихановская никак не может.

Очевидно, впрочем, что интервью с ней, равно как и переговоры с лидерами стран Евросоюза будут сейчас достаточно частым явлением. Просто потому, что в европейских странах и в США таким образом будут лишний раз подчёркивать, что не считают нынешние белорусские власти легитимными. Правда, урегулированию проблем это едва ли будет способствовать.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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