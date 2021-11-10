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В Польше предложили наказать Россию

Мир

Всё громче голоса европейских политиков, которые требуют привлечь к ответственности Россию за кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. На этот счёт, например, высказался депутат польского сейма Януш Ковальский.

В Польше предложили наказать Россию

Он предложил ввести санкции против нашей страны. "Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего требовать от США (граница НАТО) новых санкций", — цитирует Ковальского РИА "Новости".

Заодно досталось и Германии с Австрией. "Польша не может позволить ЕС сесть за стол с (президентом России Владимиром) Путиным — в это играют Берлин и Вена", — заявил польский депутат.

Выпады в адрес Германии и Австрии несколько обесценивают идею пана Ковальского. Впрочем, очевидно, что эти мысли посещают не только его светлую голову. И заметим, что тема "ответственности" России за энергокризис отошла на второй план. Теперь наша страна "виновата" в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе.

Накануне о якобы причастности России к миграционному кризису заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Но от темы санкций не остаются в стороне и в других странах. В той же Германии, например. Где представитель партии ХДС Норберт Рётген заявил: "…ЕС должен ясно дать понять (президенту РФ Владимиру) Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит их (действия властей Белоруссии)".

Так что наговаривает Януш Ковальский — на Германию как минимум…

Вообще же тема привлечения России к ответственности за кризис на границе Белоруссии и Польше всё прочнее овладевает умами европейских политиков. Разумеется, никаких фактов, которые бы свидетельствовали, что Россия и в самом деле поощряет этот кризис, нет.

Но, собственно, на протяжении уже довольно длительного периода это проблемой не является. Вполне достаточно заявлений о причастности России к чему-либо.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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