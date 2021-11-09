В Германии выступили с угрозами в адрес России

Один из видных представителей Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген выступил с угрозами в адрес России из-за кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польше.

Рётген считается внешнеполитическим экспертом партии, которую долгие годы возглавляла Ангелы Меркель. И членом которой она, разумеется, останется и после ухода с поста канцлера.

Так вот, по мнению Рётгена, против президента Александра Лукашенко нужно ввести дополнительные санкции, чтобы "лишить (его) экономической базы".

Что же касается России, то по мнению германского политика, "одновременно ЕС должен ясно дать понять (президенту РФ Владимиру) Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит их (действия властей Белоруссии)", сообщает ТАСС.

Рётген уверено, что "Лукашенко хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное".

То есть Россия, по мнению германского политика, должна решить проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе, дабы ещё больше не ухудшить отношения с Евросоюзом? А куда же их ещё ухудшать, если и в Москве, и в Брюсселе признают, что они и так фактически заморожены?

Но конечно, сбрасывать со счетов мнение Норберта Рётгена не стоит. Он является одним из возможных преемников Армина Лашета на посту председателя ХДС.

Рётген также известен как критик российских властей. Что же касается нынешних обвинений в адрес России, то Рётген здесь не одинок. О якобы причастности России к кризису на границе заявил 9 ноября и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Империальная, неоимпериальная политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве", — заявил Моравецкий.

В свою очередь, официальный представитель МИД России назвала претензии к России информационной обвинительной кампанией, которая была запущена на Западе в попытке снять с себя ответственность за происходящее.