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Байден не принимает помощь и страна "катится к чёрту", заявил Трамп

Мир

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что ничем не может помочь США, так как Джо Байден не "идёт на контакт" и не принимает помощь экс-лидера. По мнению Трампа, из-за этого страна "катится к чёрту".

Байден не принимает помощь и страна "катится к чёрту", заявил Трамп

Трамп отметил, что много работал, чтобы сделать Америку "великой".

"Вы знаете, если бы мы работали над тем, чтобы сделать Америку великой, в отличие от всего того, что они делают со своими маленькими играми, с другой стороной, с демократами, и фальшивыми импичментами, и всем тем, что они сделали, если бы мы просто работали на величие для этой страны, мы бы победили всех", — заявил экс-лидер нации в интервью Fox News.

По словам Трампа, он не общался с Байденом ни до выборов, ни после. Как отметил экс-президент, "это была не его инициатива".

Ранее Дональд Трамп высмеял действующего лидера нации за то, что тот уснул на климатическом саммите в Глазго. По словам Трампа, Байден был в числе первых, кто заявлял о необходимости подобных мероприятий, но, видимо, "ему стало скучно" и "энтузиазма не хватило".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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