Трамп "подколол" уснувшего Байдена в Глазго: "Энтузиазма не хватает"

Экс-президент США Дональд Трамп пояснил, что Джо Байден задремал в ходе климатического саммита в Глазго, потому что лидеру было скучно. А также не упустил возможности подколоть нынешнего отца нации и заявил, что Байден был первый кто "кричал" о важности встречи.

По мнению Трампа, Байден не выдержал слушать речи про "фальшивое глобальное потепление".

"Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснёт!", - цитирует экс-лидера "Лайф".

Джо Байден не в первый раз попадает в казусную ситуацию, засыпая на важных встречах. Лидер дремал во время монолога израильского премьер-министра, часто забывает и путает имена. В этот раз политик не устоял перед соблазном и "прикорнул" во время выступлений других лидеров на саммите по климату в Глазго, который стартовал 31 октября.

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