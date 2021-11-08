Американцы хотят голосовать за Трампа, рейтинг Байдена рухнул

Рейтинг лидера США побил очередной антирекорд. Лишь 37,8% американцев одобряют деятельность президента.

По сообщению газеты USA Today, 64% опрошенных заявили, что не будут голосовать за Джо Байдена на следующих выборах.

44% ответили, что если экс-президент Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру, то отдадут голос за него.

Почти 60% опрошенных отрицательно оценивают политику Байдена и деятельность Белого дома в целом.

Ранее Pravda.Ru писала о рейтинге доверия среди лидеров стран. Социологический опрос, проведённый американским институтом Гэллапа, показал, что в 2020 году глобальное одобрение деятельности президента России Владимира Путина было выше, чем у лидеров США и Китая.

А вот "впереди планеты" оказалась Ангела Меркель. За 2020 год её показатель популярности достиг 52%, что стало рекордом среди мировых лидеров.

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