Американский конгресс: у России больше нет причин опасаться США при Байдене

В американском Конгрессе раскритиковали внешнюю политику действующего президента Джо Байдена. Член палаты представителей США от Республиканской партии Боб Гуд заявил, что у России, Ирана и КНДР больше нет причин опасаться Штатов, передаёт RT.

По мнению Гуда, Байден, будучи ярым левым радикалом, способен испортить любую ситуацию в стране. Он напомнил, что Америка столкнулась с сокращением рабочих мест, беспрецедентными расходами бюджета, ростом преступности и инфляцией.

Однако больше всего конгрессмен обеспокоен внешнеполитической ситуацией. Он отметил, что кризис на энергетическом рынке заставляет США испытывать зависимость от "враждебных иностранных государств".

"Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определённо нет причин опасаться нас при действующем президенте", — сказал Гуд.

В последнее время рейтинги Байдена в США резко "полетели" вниз. Многие оппозиционеры обвиняют его в нежелании принимать радикальные меры по отношению к РФ и другим государствам.

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