В Евросоюзе готовятся ввести новые санкции против Белоруссии

В ЕС и НАТО считают, что в ситуации, которая происходит на границе Польши и Белоруссии, виноват белорусский лидер Александр Лукашенко, об этом сообщает Reuters.

В связи с этим Европейский Союз готовиться ввести новые санкции против страны. Предполагается, что в санкционный список попадут 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию "Белавиа". В основном, санкции направлены против чиновников, которые имеют отношение к прибытию мигрантов в отместку за ограничения против Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе работает мафиозная структура, которая обеспечивает транзит мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию.

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