Премьер Польши Моравецкий обвинил Лукашенко в кризисе на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к созданию миграционного кризиса на польско-белорусской границе причастен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу", — цитирует министра РИА Новости.

По словам Моравецкого, Лукашенко должен вернуть беженцев на их родину. Польский премьер считает, что миграционный кризис организован для того, чтобы создать хаос в Евросоюзе. Нечто подобное уже было реализовано в 2015–2016 годах.

Ранее Лукашенко сказал, что в Евросоюзе действует масштабная мафиозная структура, которая обеспечивает транзит мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию. Также он назвал миграционный кризис попыткой Евросоюза отвлечь внимание от своих собственных проблем.





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