В Госдуме ответили на слова Кулебы о торможении Россией "нормандского процесса"

Перед организацией новой встречи в "нормандском формате" Украине стоит выполнить постановления, выработанные в ходе предыдущего аналогичного саммита, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия тормозит "нормандский процесс".

"Хочется отметить, что все предыдущие постановления "нормандской четвертки" не выполнялись Украиной. Первое, что нужно сделать, это подвести итоги уже ранее проделанной работы и определиться с теми постановлениями, которые ранее были приняты. Ставить абсолютно новую повестку без решения старой — это как бы ошибочно", — подчеркнул депутат.

Он отметил, что в РФ ведут последовательную работу по реализации решений, принятых в ходе предыдущих встреч в "нормандском формате"

"И сегодня мы готовы продолжать, естественно, участие в этом формате. Но к его проведению нужно тщательно подготовиться. В соответствии с этим мы и дали наши предложения, на которые сегодня не получили никаких ответов", — сказал парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал попыткой подорвать усилия по организации встречи глав МИД "нормандского формата" предложенный Россией проект итогового документа этой встречи. Глава украинского МИД заявил, что этот документ далёк от предложений Германии и Франции и полон пропагандистских штампов.

"Это не проект документа, а попытка затормозить процесс", — подчеркнул Кулеба.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о невозможности проведения встречи глав МИД "нормандского формата" по предложению ФРГ и Франции 11 ноября из-за отсутствия реакции на предложения Москвы по итоговому документу встречи.

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