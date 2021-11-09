EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Симоньян рассказала о перспективном способе борьбы с антиваксерами
Янковский заявил о нелюбви бывшего худрука МХТ им. Чехова к приглашённым актёрам
Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в РФ
Милонов оценил идею запретить кино с "сексуальными девиациями"
Галкин снял милый клип в древне Грязь: "Смотри что случилось, пока ты спала"
Будённая прокомментировала слова Васильевой о романе с Державиным
Специалист Минздрава рассказал, как правильно носить маски на улице
Гузеева сделала оптимистичный прогноз, наблюдая за птицами
Песков: в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте

В Госдуме ответили на слова Кулебы о торможении Россией "нормандского процесса"

Мир

Перед организацией новой встречи в "нормандском формате" Украине стоит выполнить постановления, выработанные в ходе предыдущего аналогичного саммита, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя Pravda.Ru слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия тормозит "нормандский процесс".

В Госдуме ответили на слова Кулебы о торможении Россией "нормандского процесса"

"Хочется отметить, что все предыдущие постановления "нормандской четвертки" не выполнялись Украиной. Первое, что нужно сделать, это подвести итоги уже ранее проделанной работы и определиться с теми постановлениями, которые ранее были приняты. Ставить абсолютно новую повестку без решения старой — это как бы ошибочно", — подчеркнул депутат.

Он отметил, что в РФ ведут последовательную работу по реализации решений, принятых в ходе предыдущих встреч в "нормандском формате"

"И сегодня мы готовы продолжать, естественно, участие в этом формате. Но к его проведению нужно тщательно подготовиться. В соответствии с этим мы и дали наши предложения, на которые сегодня не получили никаких ответов", — сказал парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал попыткой подорвать усилия по организации встречи глав МИД "нормандского формата" предложенный Россией проект итогового документа этой встречи. Глава украинского МИД заявил, что этот документ далёк от предложений Германии и Франции и полон пропагандистских штампов.

"Это не проект документа, а попытка затормозить процесс", — подчеркнул Кулеба.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о невозможности проведения встречи глав МИД "нормандского формата" по предложению ФРГ и Франции 11 ноября из-за отсутствия реакции на предложения Москвы по итоговому документу встречи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Берлин закрывает «нормандский формат»
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Милонов оценил идею запретить кино с "сексуальными девиациями"
ЕС приостановил упрощённый визовый режим для белорусских чиновников
Галкин снял милый клип в древне Грязь: "Смотри что случилось, пока ты спала"
Польша выстроила напротив лагеря мигрантов боевую технику
Будённая прокомментировала слова Васильевой о романе с Державиным
Bild: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко в атаке на Евросоюз
Специалист Минздрава рассказал, как правильно носить маски на улице
Гузеева сделала оптимистичный прогноз, наблюдая за птицами
Песков: в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте
Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19
Популярное
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины

Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков ответил, часто ли госпитализируют привитых от коронавируса людей, а также назвал побочный эффект вакцины, который может быть смертельным.

В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией
Мир. Новости мира
НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников