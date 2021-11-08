Представитель пресс-службы Пограничной стражи Польши сообщил, что тысячи мигрантов движутся не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону леса.
"Белорусские службы перенаправляют их (мигрантов — Ред.) не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пограничной стражи Польши.
Собеседник издания предположил, что мигранты планируют незаконно пересечь государственную границу.
Ранее замглавы МИД Польши Пётр Вавжик заявил, что нелегальные мигранты собираются штурмовать польскую границу, и обвинил Минск в попытке довести ситуацию до смертельных жертв. Ситуация на границе Польши и Белоруссии напомнила польскому военному эксперту Ежи Калицкому 1939 год, когда фашистская Германия вторглась в страну, и началась Первая мировая война.
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