Погранслужба Польши: тысячи мигрантов движутся в лес, а не к КПП

Представитель пресс-службы Пограничной стражи Польши сообщил, что тысячи мигрантов движутся не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону леса.

"Белорусские службы перенаправляют их (мигрантов — Ред.) не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пограничной стражи Польши.

Собеседник издания предположил, что мигранты планируют незаконно пересечь государственную границу.

Ранее замглавы МИД Польши Пётр Вавжик заявил, что нелегальные мигранты собираются штурмовать польскую границу, и обвинил Минск в попытке довести ситуацию до смертельных жертв. Ситуация на границе Польши и Белоруссии напомнила польскому военному эксперту Ежи Калицкому 1939 год, когда фашистская Германия вторглась в страну, и началась Первая мировая война.