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Эксперт сравнил ситуацию на границе Польши с 1939 годом

Мир

Польский военный эксперт Ежи Калицкий заявил, что ситуация на границе Польши и Белоруссии напомнила ему 1939 год.

Эксперт сравнил ситуацию на границе Польши с 1939 годом

По словам Калицкого, ситуация на польско-белорусской границе вызывает беспокойство.

"Мы пока не знаем, что будет происходить дальше, что будут делать мигранты, к чему их склоняют белорусские силовики, пойдут ли они на штурм", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он считает, что такие серьёзные ситуации на границе с Польшей не происходили с 1939 года, когда фашистская Германия вторглась в страну, что привело к началу Первой мировой войны.

Ранее Польша увеличила количество военных на границе, чтобы противодействовать мигрантам, которые идут из Белоруссии. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, на границе находятся 12 тысяч польских солдат.

Ранее замглавы МИД Польши Пётр Вавжик сказал, что нелегальные мигранты готовят массовый штурм польской границы, и обвинил Белоруссию в попытке довести ситуацию до смертельных жертв.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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