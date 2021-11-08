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Россияне не смогут попасть в США, несмотря на открытие границ для иностранцев

Мир

8 ноября США сняли запрет на въезд в страну полностью вакцинированным иностранным туристам.

Россияне не смогут попасть в США, несмотря на открытие границ для иностранцев

Перед полётом в эту страну нужно предъявить сертификат о вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест. Как сообщает ТАСС, он действителен в течение трёх дней.

Для въезда в страну будут принимать справки о прививке вакцинами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения. Это BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm, Sinovac. Российских препаратов в списке нет.

Границы открыли для жителей более 30 стран: Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана и 26 стран шенгенской зоны.

Запрет на въезд иностранцев почти 2 года назад ввел экс-президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что ВОЗ перезапустила процедуру одобрения российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения.

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