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В России вступают в силу новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Здоровье

В силу вступили изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесённом заболевании. Документ нового образца начнут выдавать с сегодняшнего дня, 8 ноября.

В России вступают в силу новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения России.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в приказе ведомства.

Теперь в документе будут отображаться:

  • данные о гражданине,
  • данные о вакцинации,
  • данные о ревакцинации,
  • место под QR-код,
  • медицинские противопоказания для пациента,
  • сведения о перенесённом коронавирусе.

Как сообщает ведомство, чтобы "обменять" старый сертификат на новый, россиянам не нужно никуда ходить. До 1-го марта на портале Госуслуг документ заменят на новый образец автоматически.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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