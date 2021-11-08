В России вступают в силу новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

В силу вступили изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесённом заболевании. Документ нового образца начнут выдавать с сегодняшнего дня, 8 ноября.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения России.

"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в приказе ведомства.

Теперь в документе будут отображаться:

данные о гражданине,

данные о вакцинации,

данные о ревакцинации,

место под QR-код,

медицинские противопоказания для пациента,

сведения о перенесённом коронавирусе.

Как сообщает ведомство, чтобы "обменять" старый сертификат на новый, россиянам не нужно никуда ходить. До 1-го марта на портале Госуслуг документ заменят на новый образец автоматически.

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