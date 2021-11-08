В силу вступили изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесённом заболевании. Документ нового образца начнут выдавать с сегодняшнего дня, 8 ноября.
Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения России.
"Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", — говорится в приказе ведомства.
Теперь в документе будут отображаться:
Как сообщает ведомство, чтобы "обменять" старый сертификат на новый, россиянам не нужно никуда ходить. До 1-го марта на портале Госуслуг документ заменят на новый образец автоматически.
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