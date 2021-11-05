Названа главная ошибка всех вакцинированных от коронавируса

Специалисты ВОЗ считают, что вакцинированным людям нужны защитные меры такого же уровня, как и непривившимся.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома высказался в том духе, что рост заболеваемости коронавирусом во всём мире напрямую связан с тем, что после вакцинирования люди прекращают пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию, а в местах скопления людей проявляют меньшую осторожность.

С учётом того, что зимой много людей перейдут в помещения, стоит ждать всплеска заболеваемости. По словам Мас-Комы, антитела после вакцинации сохраняются в организме в течение 4-6 месяцев.

Фактически, из-за высокой заразности штамма "Дельта" и его способности быстро заражать организм, своевременной выработки нейтрализующих антител может и не получиться. А с учётом того, что более заразных штаммов коронавируса, чем штамм "Дельта", пока не найдено,

"число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения".

Недавно издание The Lancet сообщило, что "Спутник Лайт" доказал свою способность вызывать сильный ответ иммунной системы как у тех, кто не был инфицирован ковидом, так и у переболевших. При этом серьёзные нежелательные последствия учёными обнаружены не были.

Тем не менее, истории о побочных эффектах от вакцинации тоже не впечатляют. Так, журналисты Daily mail сообщили, что однокомпонентная вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson может вызывать опасное состояние, связанное со свёртыванием крови, известное как венозная тромбоэмболия. Между тем, есть и ревакцинация, которая, по идее, точно должна поспособствовать улучшению эпидобстановки, путем сокращения заболеваний/повторных заболевай. Но ситуация лучше не становится.

Медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд напомнил, что протоколы лечения коронавируса с начала пандемии практически не изменились, а уровень вакцинации в стране оставляет желать лучшего. В те страны, куда РФПИ поставил "Спутник V" показатели распространения коронавируса крайне низкие, вакцина себя проявила хорошо.

Пока в России каждый четвёртый будет с купленным сертификатом о вакцинации, ситуация не улучшится. Локдаун — не выход, так как только растягивает время пандемии. К тому же, принимался он именно для того, чтобы выдержал коечный фонд, а сейчас с этим проблем нет, во всяком случае, в Москве. В регионах всё плачевнее.

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что заболеваемость растёт в 67 регионах, причём в 12 субъектах темпы её роста составляют 20% и больше, и там "требуются особые меры".

Поэтому вопрос ещё долго не уйдёт из повестки дня, но продолжающаяся пандемия уже не вызывает былого ажиотажа, беспокойства и тревоги у населения. Хотя от пессимистичных настроений счастливее не станешь, нужно просто принять, что вакцинация неизбежна, подытожили в канале "Муниципальная песочница".

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