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Участник штурма Капитолия попросил убежище в Белоруссии

Мир

Гражданин США, участник штурма Капитолия Эван Ньюман попросил политического убежища в Белоруссии.

Участник штурма Капитолия попросил убежище в Белоруссии

Белорусские пограничники обнаружили нелегального мигранта 15 августа. Ньюман бежал через леса, чтобы скрыться от преследования властями США. По словам обвиняемого, он стал фигурантом шести уголовных дел. Правоохранители заявили, что предполагаемый преступник ударил полицейского, а это нельзя назвать правдой, отметил Ньюман.

Как сказал гражданин США, правительство этой страны регулярно тестирует местных жителей, а потом называет произошедшее террористическим актом. Например, никто из сотен протестующих людей не входил в Капитолий через окно, однако какой-то мужчина разбил стекло и "пригласил войти". Участники акции отказались это делать, подчеркнул мигрант.

Ньюман в поисках убежища побывал в следующих странах:

  • Италия,
  • Швейцария,
  • Германия,
  • Польша,
  • Украина.

"Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине, через 2 недели. Это ужасно. Это политическое преследование…" — сообщил мигрант телеканалу "Беларусь 1".

Капитолий штурмовали шестого января граждане, которые не согласились с результатами выборов президента. Тогда победил Джозеф Байден.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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