В докладе Сената США о беспорядках 6 января, приведших к штурму Капитолия, не содержится ставших уже традиционным обвинений в адрес экс-президента, а говорится о "многочисленных провалах системы внутренней безопасности" и "позорной неспособности защитить здание Капитолия от взлома сторонниками Трампа".
127-страничный документ был опубликован во вторник.
"В дни, предшествовавшие беспорядкам, были явные признаки того, что некоторые люди направлялись в Вашингтон и готовились применить силу, — говорится в докладе. — Полиция знала, что планы взлома здания Капитолия обсуждаются в Интернете и что люди делятся картами комплекса. Однако и ФБР, и Министерство внутренней безопасности не восприняли угрозу всерьез и не выпустили официальных разведывательных бюллетеней. Собственные разведывательные группы полиции Капитолия США (USCP) также не предупредили о масштабах потенциальной опасности".
Как следует из текста документа, подразделение USCP, которому было поручено заниматься гражданскими беспорядками, "было плохо подготовлено" к этому:
"Когда начались беспорядочные столкновения в Капитолии, полиция была в основном предоставлена сама себе, и никто не координировал ответные действия. Руководство ОГПУ никогда не брало под свой контроль систему радиосвязи для передачи приказов офицерам на передовой", — написано в докладе.
В качестве доказательства приводится выдержка из опроса одного из офицеров:
"В течение нескольких часов крики по радио были ужасающими. Зрелище было невообразимым, и была полная потеря контроля… В течение нескольких часов ни один руководитель не брал на себя командование и контроль.
Тем временем Национальная гвардия медленно развертывалась, чтобы помочь USCP. Примерно три часа ушло на планирование, получение многочисленных согласований и другие мероприятия, прежде чем войска были фактически отправлены".
Изучив все имеющиеся документы о событиях 6 января, сенаторы пришли к выводу, что "медленные действия Пентагона были обусловлены критикой, с которой он столкнулся после жесткого ответа на протесты Black Lives Matter в 2020 году" (то есть, военные, которых обвиняли в жестокости к участникам "чёрных погромов" попросту поостереглись опять оказаться "крайними" — прим. ред).
Законодатели также жестко раскритиковали полицейское управление Капитолия, в состав которого входят руководители службы безопасности двух палат Конгресса. Сенаторы пришли к выводу, что никто из членов парламента 6 января не понимал ни своих полномочий, ни установленных законом требований для "призыва Нацгвардии".
"Давайте будем честными: полиция Капитолия была поставлена в невозможную ситуацию, — сказал сенатор Роб Портман из Огайо. - Без адекватной разведки, подготовки и оборудования у них не было инструментов для защиты Капитолия.”
ДЛЯ СПРАВКИ
Доклад был подготовлен совместно Комитетом по национальной безопасности и правительственным делам и Комитетом по правилам Сената. Он сопровождается множеством рекомендаций о том, как улучшить безопасность Капитолия.
Предложения включают в себя улучшение подготовки УСКП, более тесное сотрудничество по разведке между ведомствами и повышение эффективности развертывания Национальной гвардии.
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