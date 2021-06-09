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Трамп оправдан: сенат опубликовал "убийственный" отчет о штурме Капитолия

Мир

В докладе Сената США о беспорядках 6 января, приведших к штурму Капитолия, не содержится ставших уже традиционным обвинений в адрес экс-президента, а говорится о "многочисленных провалах системы внутренней безопасности" и "позорной неспособности защитить здание Капитолия от взлома сторонниками Трампа".

Трамп оправдан: сенат опубликовал "убийственный" отчет о штурме Капитолия

127-страничный документ был опубликован во вторник.

"В дни, предшествовавшие беспорядкам, были явные признаки того, что некоторые люди направлялись в Вашингтон и готовились применить силу, — говорится в докладе. — Полиция знала, что планы взлома здания Капитолия обсуждаются в Интернете и что люди делятся картами комплекса. Однако и ФБР, и Министерство внутренней безопасности не восприняли угрозу всерьез и не выпустили официальных разведывательных бюллетеней. Собственные разведывательные группы полиции Капитолия США (USCP) также не предупредили о масштабах потенциальной опасности".

Как следует из текста документа, подразделение USCP, которому было поручено заниматься гражданскими беспорядками, "было плохо подготовлено" к этому:

  • офицерам не разрешалось надевать защитное снаряжение в начале смены или использовать более серьезное оружие, имеющееся в их распоряжении, например, гранаты с жалящими шариками,
  • многие из них не имели подготовки, необходимой для использования оружия.

"Когда начались беспорядочные столкновения в Капитолии, полиция была в основном предоставлена сама себе, и никто не координировал ответные действия. Руководство ОГПУ никогда не брало под свой контроль систему радиосвязи для передачи приказов офицерам на передовой", — написано в докладе.

штурм Капитолия, Вашингтон
штурм Капитолия, Вашингтон

Что рассказали офицеры охраны

В качестве доказательства приводится выдержка из опроса одного из офицеров:

"В течение нескольких часов крики по радио были ужасающими. Зрелище было невообразимым, и была полная потеря контроля… В течение нескольких часов ни один руководитель не брал на себя командование и контроль.

Тем временем Национальная гвардия медленно развертывалась, чтобы помочь USCP. Примерно три часа ушло на планирование, получение многочисленных согласований и другие мероприятия, прежде чем войска были фактически отправлены".

"Крайним" быть никто не захотел

Изучив все имеющиеся документы о событиях 6 января, сенаторы пришли к выводу, что "медленные действия Пентагона были обусловлены критикой, с которой он столкнулся после жесткого ответа на протесты Black Lives Matter в 2020 году" (то есть, военные, которых обвиняли в жестокости к участникам "чёрных погромов" попросту поостереглись опять оказаться "крайними" — прим. ред).

Законодатели также жестко раскритиковали полицейское управление Капитолия, в состав которого входят руководители службы безопасности двух палат Конгресса. Сенаторы пришли к выводу, что никто из членов парламента 6 января не понимал ни своих полномочий, ни установленных законом требований для "призыва Нацгвардии".

"Давайте будем честными: полиция Капитолия была поставлена в невозможную ситуацию, — сказал сенатор Роб Портман из Огайо. - Без адекватной разведки, подготовки и оборудования у них не было инструментов для защиты Капитолия.”

ДЛЯ СПРАВКИ

Доклад был подготовлен совместно Комитетом по национальной безопасности и правительственным делам и Комитетом по правилам Сената. Он сопровождается множеством рекомендаций о том, как улучшить безопасность Капитолия.

Предложения включают в себя улучшение подготовки УСКП, более тесное сотрудничество по разведке между ведомствами и повышение эффективности развертывания Национальной гвардии.

  • В настоящее время в полиции Капитолия США работает более 1800 присягнувших офицеров,
  • бюджет - 500 миллионов долларов.

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Митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился штурмом Капитолия
Автор: Ольга Лебедева
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