Нарастание террористических угроз из Афганистана наблюдается на фоне резкой деградации обстановки внутри этой страны. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
"Анализ военно-политической обстановки на Центрально-Азиатском направлении свидетельствует о нарастании террористических угроз из Афганистана", — цитирует командующего "Интерфакс".
По словам Лапина, в связи этим в ЦВО повышают боеготовность войск и оснащают их новым оружием. Также в округе апробируются новые способы ведения боевых действий.
Как рассказал командующий, силы ЦВО внепланово провели в Таджикистане свыше двух десятков учений.
"Мы продемонстрировали высочайшую готовность и способность нейтрализовать любые террористические угрозы", — подчеркнул Лапин.
Ранее сообщалось об усилении новым оружием входящей в состав Центрального военного округа российской военной базы в Таджикистане после захвата власти в Афганистане талибами*.
* "Талибан" — организация запрещена в РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.