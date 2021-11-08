В ЦВО заявили о нарастании террористических угроз из Афганистана

Нарастание террористических угроз из Афганистана наблюдается на фоне резкой деградации обстановки внутри этой страны. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"Анализ военно-политической обстановки на Центрально-Азиатском направлении свидетельствует о нарастании террористических угроз из Афганистана", — цитирует командующего "Интерфакс".

По словам Лапина, в связи этим в ЦВО повышают боеготовность войск и оснащают их новым оружием. Также в округе апробируются новые способы ведения боевых действий.

Как рассказал командующий, силы ЦВО внепланово провели в Таджикистане свыше двух десятков учений.

"Мы продемонстрировали высочайшую готовность и способность нейтрализовать любые террористические угрозы", — подчеркнул Лапин.

Ранее сообщалось об усилении новым оружием входящей в состав Центрального военного округа российской военной базы в Таджикистане после захвата власти в Афганистане талибами*.

* "Талибан" — организация запрещена в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.