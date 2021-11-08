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В ЦВО заявили о нарастании террористических угроз из Афганистана

Мир

Нарастание террористических угроз из Афганистана наблюдается на фоне резкой деградации обстановки внутри этой страны. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

В ЦВО заявили о нарастании террористических угроз из Афганистана

"Анализ военно-политической обстановки на Центрально-Азиатском направлении свидетельствует о нарастании террористических угроз из Афганистана", — цитирует командующего "Интерфакс".

По словам Лапина, в связи этим в ЦВО повышают боеготовность войск и оснащают их новым оружием. Также в округе апробируются новые способы ведения боевых действий.

Как рассказал командующий, силы ЦВО внепланово провели в Таджикистане свыше двух десятков учений.

"Мы продемонстрировали высочайшую готовность и способность нейтрализовать любые террористические угрозы", — подчеркнул Лапин.

Ранее сообщалось об усилении новым оружием входящей в состав Центрального военного округа российской военной базы в Таджикистане после захвата власти в Афганистане талибами*.

* "Талибан" — организация запрещена в РФ.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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