Лавров заявил о недопустимости дестабилизации в соседних с Афганистаном странах

России необходимо не допустить дестабилизации в соседних с Афганистаном странах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, сохранение стабильности в странах Центральной Азии, являющихся союзниками России, важно для неё из-за открытых общих границ.

"С центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — цитирует Лаврова ТАСС.

В связи с этим глава МИД заявил о необходимости не допустить "перелива" угроз терроризма и наркотрафика с афганской территории в соседние государства.

Также министр счёл необходимым противодействовать этим угрозам и внутри Афганистана.

Ранее Лавров призвал соседние с Афганистаном государства не допустить появления на их территории военных США и силы НАТО.

"В очередной раз призываем стран — соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", — заявил глава российского МИД, обращаясь к участникам министерской встречи стран-соседей Афганистана.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.