России необходимо не допустить дестабилизации в соседних с Афганистаном странах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, сохранение стабильности в странах Центральной Азии, являющихся союзниками России, важно для неё из-за открытых общих границ.
"С центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — цитирует Лаврова ТАСС.
В связи с этим глава МИД заявил о необходимости не допустить "перелива" угроз терроризма и наркотрафика с афганской территории в соседние государства.
Также министр счёл необходимым противодействовать этим угрозам и внутри Афганистана.
Ранее Лавров призвал соседние с Афганистаном государства не допустить появления на их территории военных США и силы НАТО.
"В очередной раз призываем стран — соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", — заявил глава российского МИД, обращаясь к участникам министерской встречи стран-соседей Афганистана.
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