РФ призвала соседей Афганистана не допустить присутствия НАТО на их территории

РФ призывает государства, являющиеся соседями Афганистана, не допустить на свои территории американских военных и силы НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"В очередной раз призываем стран — соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли", — цитирует ТАСС обращение Лаврова к участникам министерской встречи стран-соседей Афганистана.

Министр отметил, что для Вашингтона Афганистан является инструментом для решения геополитических задач. По словам Лаврова, следствием деятельности США в Афганистане стали кровопролитие, поляризация общества и гуманитарная катастрофа.

Глава МИД заявил что в настоящее время Афганистану приходится начинать восстановление практически "с нуля".

"Это закономерный плачевный итог двух десятилетий навязывания американо-натовской модели государственного строительства", — подчеркнул Лавров.

Ранее замсекретаря российского Совбеза Юрий Коков заявил, что Америка, мотивируя свои намерения необходимостью противодействовать террористам, стремится создать в соседних с Афганистаном странах свои базы и учебные центры.

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