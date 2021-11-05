На украинского депутата ополчились за нарисованный портрет Путина

Депутата Львовского горсовета от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Юрия Грынива "поймали на горячем". Парламентарий вместо участия в сессии, во время обсуждений рисовал портрет Владимира Путина.

За "неподобающим" поведением депутата застали журналисты. Телевизионщики хотели снять, как народный избранник работает, но увидели удивительную картину. Грынив, положив бумагу на смартфон, обводил контуры с фотографии российского президента.

"Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина", — прокомментировали журналисты видео на официальной странице в Facebook "24 канал".

Реакции подписчиков долго ждать не пришлось. На парламентария тут же обрушился шквал хейта и требований отстранить депутата от работы "который рисует главу страны-агрессора". Сам Грынив ситуацию пока никак не объяснил.